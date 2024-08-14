「有藥沒錢」困境 醫籲HER2乳癌創新藥物納健保

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）「最怕有藥沒錢」是許多癌患與家屬的心聲，「健保早點給付，太太應該不會走得這麼快」，陳姓男子自責無力買藥，HER2陽性轉移乳癌妻子病逝。醫師呼籲加速將創新藥物納健保。

總統賴清德的「健康台灣願景」拚2030年前癌症死亡率降低1/3。台北長庚醫院乳房醫學中心主治醫師陳訓徹今天透過新聞稿提醒，這個目標實現難度大，主因是台灣癌症新藥健保給付落後國際，延遲給付，就算給付仍有條件限制，「可能導致病患喪失參與新藥研究計畫機會」。

根據台灣癌症基金會提供的數據，台灣每年平均約新增1萬2000多名乳癌患者，其中每4名患者就有1人是HER2陽性乳癌，HER2陽性乳癌惡性度高，腫瘤生長速度較快，復發率高、預後不佳，對於HER2陽性轉移性乳癌患者而言，治療目標是希望能幫助患者活得更久、活得更有品質。

陳訓徹引用美國國家癌症研究所數據，1975年每10萬人中約有48人死於乳癌，2019年下降至27人。研究顯示，輔助性治療對死亡率下降貢獻最大，其次是轉移性治療和篩檢，HER2陽性轉移性乳癌患者接受相關治療後，死亡率下降30%尤為顯著。

依現行健保給付，HER2陽性轉移性乳癌病人第1線治療為雙標靶治療，第2線是抗體藥物複合體（ADC）。陳訓徹指出，令人遺憾的是，二線健保給付項目落後國際治療指引，台灣患者只能自費使用新藥，成為癌友家庭經濟沉重負擔，呼籲健保署盡速跟上國際指引納入給付。

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中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，因為健保給付限縮療程，大部分HER2陽性轉移性乳癌病人在治療過程被迫中斷用藥；若想持續用藥，必須獨自扛起每個月新台幣5萬至6萬元藥費。「這對一般家庭是經濟重擔，類似陳先生家的悲劇一再上演，令人心痛」。

黃淑芳呼籲以病人為中心，重視病人需求，增加健康投資，讓療效好、副作用較小的創新新藥盡速納入健保。HER2陽性轉移性乳癌病友應享有更好的生活品質，政府應提高癌友新藥治療的可近性，避免讓患者錯失治療黃金期或中斷治療。（編輯：管中維）1130814