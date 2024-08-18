台鐵電子票一律9折8/19最後1天 改當月累計最高8折

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北18日電）台鐵提供旅客使用電子票證一律9折票價優惠的措施，明天是最後1天，台鐵已於8月1日實施電子票證常客回饋優惠計畫，依當月累計搭乘11次以上，分別提供9折到8折的票價優惠。

台鐵副總經理劉雙火今天告訴中央社記者，8月20日起取消電子票證一律9折優惠，對通勤族更有利，因為台鐵7月中旬就對外布，8月1日起推出電子票證常客回饋優惠，最高可享票價8折。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據台鐵先前公布的常客回饋優惠，當月累計搭乘次數11次至20次，次月回饋10%回饋金（相當於9折票價）；當月累計搭乘次數21次至40次，於次月回饋15%回饋金（相當於85折票價）；當月搭乘次數41次以上，於次月回饋20%回饋金（相當於8折票價）。

台鐵表示，回饋金於次月第1次乘車出站刷卡時，即自動加值至電子票證錢包內，可用於電子票證規定範圍內的所有消費。（編輯：管中維）1130818