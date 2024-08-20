大都會AI台灣日頒無名英雄獎 鼓勵台僑服務社區

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（中央社實習記者龔芸可紐約19日專電）美國職棒大聯盟紐約大都會隊舉行AI台灣日活動，並頒發社區無名英雄獎，表彰4名對紐約僑界社區有貢獻的僑民，期望能鼓勵更多人參與社區服務。

大都會AI台灣日（AI Taiwan）17日在紐約花旗球場舉行，其間頒發「社區無名英雄獎」環節成為活動一大亮點。獲獎僑民們站在花旗球場中，從紐約台灣商會會長林慶甫手中接下獎座，難掩興奮之情。

今年榮獲社區無名英雄獎的4名僑民分別為紐約市警109分局的社區聯絡官黃凌欽、紐約台灣同鄉會前會長林雅玲、紐約青少年交響樂團行政總監馬友乘，與台灣藝術家楊金池。

紐約台灣商會會長林慶甫表示，這4名得獎者雖來自不同的專業領域，卻共同為了華僑社區的繁榮而努力，值得被世界看見。他希望透過這個公開頒獎的環節，傳達「每個人都能對社會做出積極貢獻」的意涵，鼓勵更多民眾參與社區服務。

林慶甫說，黃凌欽利用中文能力為華人社區提供幫助；林雅玲致力於提升台灣人在美的能見度，積極推動許多社區活動；馬友乘為知名大提琴演奏家馬友友胞姊，其創辦的紐約青少年交響樂團為家境清寒的失學孩童提供音樂教育；而楊金池則透過拼貼藝術、環境裝置等，向世界推廣台灣。

林雅玲前會長說，自己從沒想過會得獎，能夠在台灣人最熟悉的大都會球場捧起獎座，她相當感動；但無論有沒有得獎，自己都會一直為台灣社區服務下去。

黃凌欽警官表示，今天的心情相當激動，很高興自己十多年來對華人社區的付出有被看見。他補充，紐約是一個民族的大熔爐，舉辦台灣日能夠讓更多人了解到台灣的人文風情，希望未來能持續推廣下去。

大都會AI台灣日由紐約台灣商會、紐澤西台灣商會與紐約台灣青商會合作舉辦。日前大都會球團宣布將捨棄單獨族裔的主題日，使得已舉辦近20年的大都會台灣日面臨挑戰，台灣商會深知台灣民眾對於棒球運動的熱愛，為守護傳統而接下籌辦活動的重責大任。（編輯：高照芬）1130820

大都會AI台灣日頒無名英雄獎，鼓勵台僑社區參與服務。今年獲頒社區無名英雄獎的僑民（左起）楊金池、林雅玲、黃凌欽與馬友乘。中央社實習記者龔芸可紐約攝 113年8月20日