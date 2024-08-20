台灣黑熊現蹤卑南部落附近 受困套索疑熱衰竭死亡

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（中央社記者盧太城台東縣20日電）林業及自然保育署台東分署今天上午接獲卑南鄉生態環境工作隊通報，發現台灣黑熊受困套索，眾人立即馳援，因疑似熱衰竭死亡，但友善通報往南扎根，台東分署仍感欣慰。

農業部林業及自然保育署台東分署晚間發布新聞稿表示，今天上午由卑南鄉公所7名生態環境調查維護隊員，在執行巡守工作時，聽見疑似動物呻吟聲，進而在原住民保留地次生林內，發現台灣黑熊受困套索。

隊員張育嘉及洪田福第一時間發現時，就感覺到黑熊相當虛弱，於是飛奔至通訊良好地點緊急聯繫台東分署與卑南鄉公所成立的「台灣黑熊通報平台」聯繫窗口請求支援，最後在卑南鄉公所吳姓獸醫於現場判斷黑熊疑似熱衰竭失去生命徵象時，除感到不捨，也對在如此接近部落地區發現黑熊，更感到相當震驚。

台東分署長吳昌祐表示，台東分署會同野灣醫療團隊及在地卑南鄉公所、東興村長陳興榮、達魯瑪克部落族人近30人趕往現場，以擔架協力將重達80公斤成年母熊抬離現場，經野灣團隊勘驗確認母熊死亡，台東分署已連夜將黑熊遺體送農業部獸醫研究所後續進行病理解剖確認死因。

吳昌祐表示，近年台東地區黑熊族群出現在淺山，甚至平地聚落周邊次數越來越頻繁，感謝卑南鄉公所、達魯瑪克部落及參與此次救援行動的夥伴及族人，在第一時間進行通報及協助救援，大家都已盡全力，這也是林業保育署推動台灣黑熊保育及救援通報以來，台東地區友善黑熊的夥伴關係更向南推展，過去都是在北邊延平鄉與海端鄉，未來也透過這次機會與在地建立更緊密合作關係。（編輯：陳仁華）1130820