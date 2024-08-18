屏東大武拍黑熊影像獲生態給付 小米祭頒獎分享榮耀
2024/8/18 18:31（8/18 20:50 更新）
（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）屏東霧台鄉大武部落前年發生族人獵殺保育類台灣黑熊，林業署屏東分署輔導成立台灣黑熊巡守隊，去年底拍到黑熊影像獲生態服務給付，昨在大武部落小米祭頒發獎勵金。
林業及自然保育署屏東分署今天發布新聞稿表示，輔導屏東縣霧台鄉大武社區發展協會成立台灣黑熊巡守隊，自去年加入後持續執行黑熊棲地巡守工作，架設自動照相機進行監測，去年12月29日在海拔800公尺大武舊部落拍攝到台灣黑熊，是分署推動黑熊生態服務給付示範計畫以來，首筆黑熊影像紀錄；昨天在大武部落小米祭，由分署長楊瑞芬赴現場表揚。
楊瑞芬表示，黑熊生態服務給付示範計畫是公部門與族人共同攜手守護自然環境、保育生態資源，與部落成為協力推動友善黑熊的重要夥伴；在小米祭感恩慶典中，與部落族人一同歡慶黑熊保育成果，意義非凡，期盼未來持續與部落一同維護山林資源。
大武村長麥庸正表示，大武村在去年成立黑熊巡守隊，更成功拍攝到黑熊影像紀錄，獲表揚15名巡守隊員將所獲得獎金購買4隻黑豬奉獻給部落，與部落族人一同分享守護黑熊的榮耀及喜悅。
屏東分署提及，影像還可看到台灣黑熊在鏡頭前活力十足的搖頭晃腦打招呼，這是巡守隊族人守護黑熊成果見證，不但有助掌握黑熊活動範圍，更為後續保育工作提供寶貴研究紀錄。（編輯：陳仁華）1130818
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