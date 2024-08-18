屏東大武拍黑熊影像獲生態給付 小米祭頒獎分享榮耀

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）屏東霧台鄉大武部落前年發生族人獵殺保育類台灣黑熊，林業署屏東分署輔導成立台灣黑熊巡守隊，去年底拍到黑熊影像獲生態服務給付，昨在大武部落小米祭頒發獎勵金。

林業及自然保育署屏東分署今天發布新聞稿表示，輔導屏東縣霧台鄉大武社區發展協會成立台灣黑熊巡守隊，自去年加入後持續執行黑熊棲地巡守工作，架設自動照相機進行監測，去年12月29日在海拔800公尺大武舊部落拍攝到台灣黑熊，是分署推動黑熊生態服務給付示範計畫以來，首筆黑熊影像紀錄；昨天在大武部落小米祭，由分署長楊瑞芬赴現場表揚。

楊瑞芬表示，黑熊生態服務給付示範計畫是公部門與族人共同攜手守護自然環境、保育生態資源，與部落成為協力推動友善黑熊的重要夥伴；在小米祭感恩慶典中，與部落族人一同歡慶黑熊保育成果，意義非凡，期盼未來持續與部落一同維護山林資源。

大武村長麥庸正表示，大武村在去年成立黑熊巡守隊，更成功拍攝到黑熊影像紀錄，獲表揚15名巡守隊員將所獲得獎金購買4隻黑豬奉獻給部落，與部落族人一同分享守護黑熊的榮耀及喜悅。

屏東分署提及，影像還可看到台灣黑熊在鏡頭前活力十足的搖頭晃腦打招呼，這是巡守隊族人守護黑熊成果見證，不但有助掌握黑熊活動範圍，更為後續保育工作提供寶貴研究紀錄。（編輯：陳仁華）1130818

林業及自然保育署屏東分署輔導屏東縣霧台鄉大武社區發展協會成立台灣黑熊巡守隊，2023年底拍到黑熊影像獲生態服務給付，分署長楊瑞芬（前右7）17日赴大武村表揚並頒發獎勵金。（林業署屏東分署提供）中央社記者李卉婷傳真 113年8月18日