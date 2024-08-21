奧運選手也遇過日常歧視 醫提3招防傷害

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）3闖奧運的柔道女王連珍羚曾遇過「妳老了！」批評，射擊甜心吳佳穎則因外型屢遭質疑實力。醫師提醒，日常歧視防不勝防，應從扭轉觀念做起，換位思考外，自我覺察建立自信。

生活中不時會聽到如「小時不讀書，長大當XX」的說法，可能暗藏歧視陷阱。中華心理衛生協會常務理事丘彥南今天在衛教活動中簡報指出，日常歧視也就是過去所稱的微歧視（Microaggression），「微」容易帶給人一種「不是很嚴重」或「傷害性不大」的感覺，常讓人防不勝防。

中華心理衛生協會最新調查結果顯示，丘彥南說明，62%民眾曾遭遇過日常歧視言語或行為對待，且有53%民眾曾對他人表現「日常歧視」的言語或行為，且發生在朋友聚會或對話居多，另外以「性別」以及「學歷」等議題，最容易有日常歧視的態度產生。

連珍羚、吳佳穎連袂出席活動，分享奧運國手風光背後，也常遇到日常歧視狀況。連珍羚在上一屆東京奧運後，許多網友批評「妳老了，不用硬撐」、「這麼大年紀繼續比賽，要怎麼生小孩」。面對這些「年齡歧視」，她選擇用實力回應，更呼籲應該用運動家的精神去化解，學會反思自己同時彼此尊重。

吳佳穎小時候因運動細胞發達，被老師形容像「男人婆」，讓她曾為此傷心落淚，長大後又因外型甜美，常看到網友留言「妳這麼漂亮，不用靠運動就會紅啦！」「廣告拍那麼多，幹嘛要運動那麼辛苦」，但她更加專注在運動專項，相信謠言止於智者。

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丘彥南強調，日常歧視不僅會加深大眾對特定族群的偏頗想法，也將導致對方壓力和焦慮的情緒，許多人認為只是開個小玩笑的舉止，已在無意間刺傷了他人，呼籲3招預防日常歧視，包括「察覺差異，尊重彼此」、「換位思考，互相溝通」、「反思自己，力行共好」，共創友善環境。

中華心理衛生協會在今年3月13日到21日期間，針對18歲以上民眾進行問卷調查，回收共1000份有效問卷。（編輯：管中維）1130821