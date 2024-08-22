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華梵大學設圓夢學苑 提供45歲以上壯世代就學諮詢

2024/8/22 12:24（8/22 12:46 更新）
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華梵大學成立「圓夢學苑」，提供45歲以上壯世代全方位的就學諮詢，可不受原有科系的必選修學分數限制，自由跨領域修讀課程，修滿128學分即能取得學位。圖為華梵大學壯世代學生在陶瓷3D列印工坊為展覽做準備。（華梵大學提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年8月22日
華梵大學成立「圓夢學苑」，提供45歲以上壯世代全方位的就學諮詢，可不受原有科系的必選修學分數限制，自由跨領域修讀課程，修滿128學分即能取得學位。圖為華梵大學壯世代學生在陶瓷3D列印工坊為展覽做準備。（華梵大學提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年8月22日
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（中央社記者陳至中台北22日電）華梵大學今年8月成立「圓夢學苑」，提供45歲以上壯世代全方位的就學諮詢，可不受原有科系的必選修學分數限制，自由修讀課程，修滿128學分即能取得學位。

少子女化使台灣不少大專面臨招生危機，華梵大學近年積極開拓中高齡學習市場，目前大學部已有近3成學生是40歲以上人士。

華梵大學今天發布新聞稿，校長李天任表示，今年8月起率全國之先推出「壯世代學習方案」，45歲以上學生入學後，可選擇加入「圓夢學苑」，由輔導教師團與學習導師一對一協助規劃專屬學習路徑。

熟齡者重返校園，大多是為興趣而讀書。華梵大學開放45歲以上大學部學生，可不受原有科系的必選修學分數限制，自由跨領域修讀全校所有課程，畢業前修滿128學分即能取得學士學位。

學校提供各類模組疊加課程，包括佛教藝術、書法、美術、文創設計、空間設計、無人機、攝影、VR、IC設計等，都可依興趣搭配。另外還有30多個百工坊、藝術村，學生擁有個人工作空間，可盡情創作。

李天任表示，成立「圓夢學苑」就是為了協助壯世代學生圓滿自己的學習進修計畫，歡迎全國具高中同等學力的45歲以上壯世代，參加就學諮詢。（編輯：陳清芳）1130822

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