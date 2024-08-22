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台8線關原段邊坡施工 8/24起採5時段放行

2024/8/22 12:38
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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）台8線中橫公路關原路段配合邊坡地錨工程需要，24日起不分平、假日，白天採5時段放行、夜間封閉；太魯閣口至天祥路段，則維持白天4次管制放行。

東區養護工程局太魯閣工務段指出，配合117.4k關原路段施工需求，8月24日至9月30日實施交管，管制區間為117.1k至117.7k（匡盧隧道東口至野溪休息區），放行時間為上午7時至8時、10時、中午12時至12時30分、下午2時30分及下午4時至下午5時30分，其餘時間封閉。

110.1k至167.7k（大禹嶺至天祥），採機動放行，晚間6時30分至翌日上午7時封閉管制。

167.7k至184.5k（天祥至太魯閣口），不分平、假日，維持上午7時至8時、10時、中午12時至下午1時、下午4時30分至5時30分共4次放行，其餘時段不開放通行。

另外，132k至139k（慈恩至新白楊路段）正進行路面改善工程，將配合關原路段管制放行時段，機動調整放行時間。

太魯閣工務段呼籲，由西往花蓮方向的用路人，務必於下午4時30分前抵達天祥，避免錯過放行時段；由太魯閣口往大禹嶺方向，最晚必須在中午12時至下午1時放行時段通過天祥，避免錯過大禹嶺最後放行時段。（編輯：李淑華）1130822

#大禹嶺
#太魯閣口
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