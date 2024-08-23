長者生活品質關鍵6力 國健署：視力異常率最高

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（中央社記者曾以寧台北23日電）減少不健康餘命、維持長者生活品質，認知、行動、營養、視力、聽力、憂鬱（情緒）6力是關鍵。國健署今天指出，國內65歲以上長者，異常以視力15%最高，聽力8%次之。

總統賴清德昨天主持首場健康台灣委員會議，裁示並提出3大目標，包括將朝未來8年民眾平均餘命從79歲提升到82歲，不健康年數占平均餘命比例從10%下降到8%。

衛生福利部統計，民國111年國人健康餘命（72.4歲）與平均餘命（79.8歲）差距約7.4年，即平均需仰賴家人或主要照顧者照顧將近7年半，及早發現衰退徵兆、及早介入，成為維護長輩生活品質的重要任務。

衛生福利部國民健康署慢性疾病防治組組長吳建遠今天接受媒體電訪表示，世界衛生組織（WHO）指出「認知、行動、營養、視力、聽力、憂鬱（情緒）」是維持生活品質不可或缺的6項能力。

吳建遠說明，國健署統計至今年7月，國內65歲以上長輩這「關鍵6力」異常率，以視力15%最高，聽力8%次之，其他依序為行動7.3%、認知4.5%、營養1.9%、和憂鬱1.1%。

人口結構高齡化，吳建遠指出，慢性病可能造成失能，失能也會讓疾病預後變差；且失能會導致失去照顧身體、控制疾病的能力，無法成為自己健康的管理者，因此對不健康餘命的影響，比疾病更嚴重；而這6項能力是否異常，正是長者維持尊嚴生活、避免失能的關鍵。

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為預防及延緩長者失能，國民健康署推動「長者量六力」自我評估，並建置Line官方帳號，1支手機可同時保留5名不同長輩資訊；且透過評估如發現功能異常風險，將主動推播衛教與運動課程，亦可搜尋健康資訊，或利用資源地圖查詢功能評估及社區課程（活動）的服務據點，目前好友數已逾20萬人。

及早發現健康異常有助增加健康餘命，吳建遠表示，國內成年人除了勞工健檢外，40歲以上者每3年也有1次公費成人健檢；至於篩檢後異常者，如何加強後續處理，國健署預計今年啟動專家會議討論，與健保、醫界凝聚共識。（編輯：李亨山）1130823