公費成人健檢112年創新高 近220萬人

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（中央社記者曾以寧台北12日電）公費成人健檢利用人數在COVID-19疫情間下降，但去年創新高、將近220萬人。國健署指出，健檢後資料上傳至健保「健康存摺」，未來系統有望自動找出代謝症候群患者。

衛生福利部民國111年國人十大死因統計顯示，3高慢性病共奪走6萬9400人生命；且中央健康保險署當年醫療費用支出最高的前10大疾病，第1名為腎臟疾病、第3、4、6、7名分別為糖尿病、高血壓性疾病、缺血性心臟病及腦血管疾病，都與3高（高血糖、高血壓、高血脂）有關，有賴健檢及早找出異常。

衛生福利部國民健康署提供年滿40到64歲民眾，為每3年1次免費成人健檢服務；65歲以上民眾則為每年1次（原住民提前至55歲及小兒麻痺患者提前至35歲）。

內容包括健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、驗尿、健康諮詢等，可有效針對國人常見血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及身體質量指數等6大問題進行檢測。

調查顯示約6成民眾習慣定期參加健康檢查。其中免費成人健檢服務利用人次，國健署慢性疾病防治組長吳建遠今天告訴中央社記者，往年大約都在190萬到200萬人之間，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間略減到180萬人，但在去年大幅回升，達到將近220萬人，創下歷史新高。

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成人免費健檢資料會自動匯入健保個人健康存摺資料庫，民眾上網就可查詢，吳建遠指出，自費健檢的民眾也可以上傳結果，未來將推出找出潛在異常的功能，由系統從數值中找出有代謝症候群者，提醒其進一步就醫，醫生也可依相關資料收案進入「代謝症候群防治計畫」，最快明年推出相關功能。

國健署也提醒，民眾可將健康檢查結果輸入「慢性疾病風險評估平台」，推估未來10年罹患冠心病、高血壓、腦中風、糖尿病、心血管不良事件的高、中、低風險，給予後續追蹤建議；中、高風險者並應及早尋求專業醫事人員協助，預防慢性病。（編輯：陳政偉）1130612