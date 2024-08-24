向海廢宣戰 海委會邀國內外專家研商創新治理策略

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）為展現向海廢宣戰決心，海委會昨天舉辦廢棄漁具創新治理國際工作坊，邀請國內及美日韓專家學者齊聚高雄分享經驗，研商海洋廢棄漁具創新治理策略，提供創新治理概念。

近年來不少海域發現海洋廢棄漁網具造成海洋生物死亡、沉入海底的漁網會影響海底生態，甚至船舶也因絞網造成經濟損失及人員傷亡。據統計，全球每年有64萬公噸漁具被拋棄在海洋中，占海洋塑膠垃圾總量13%；根據海委會統計，廢棄漁網重量約占台灣每年清理海底廢棄物總重量近9成，加上廢棄漁網組成複雜，也是台灣主要海廢處理目標。

海洋委員會副主委黃向文致詞時表示，海洋廢棄物是世界各國關注重要海洋保育議題，聯合國甚至將海洋廢棄物列為「僅次於氣候變遷」全球危機。聯合國環境規劃署致力於今年底完成具法律約束力「全球塑膠協定」（Global Plastics Treaty），但對難以清理的廢棄漁網議題仍未達成共識，足見廢棄漁網議題的多元與複雜。

黃向文提到，「廢棄漁具創新治理國際工作坊」邀集台、美、日、韓官產學界專家，共同探討廢棄漁具治理、分享創新政策或實務解方。海委會推動成立的海廢再生聯盟已將近60名聯盟成員，累積一定海洋科技實力，今年開始推動「印太區域海洋廢棄物治理平台」，希望藉由進入國際、推動台灣與世界海洋事務國際合作，這也是舉辦這次工作坊最大目的。

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工作坊首先由海洋保育署長陸曉筠分享政府、民間企業與非政府組織（NGOs）如何攜手合作，推動廢棄漁網具回收與再利用，並建構出一套循環永續資源管理系統。最後專題研討座談，各國專家們就廢棄漁具管理政策與治理、創新解決方案以及區域合作策略展開深入討論。

海委會今天發布新聞稿指出，目前正跨部會合作處理海洋廢棄漁具問題，除了農業部推動刺網實名制，也透過各地政府補貼漁民妥善回收處理廢棄漁具，協助各種海上清理作業；技術方面，更鼓勵各種創新處理廢棄漁具技術，如漁具材質再利用等，並持續引進更多國際資源、觀念和技術。（編輯：黃世雅）1130824