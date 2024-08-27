本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
7月景氣燈號退回黃紅燈 傳產復甦較緩、颱風凱米影響
首頁 / 生活

APEC企業圓桌會議在台召開 盼找海保與永續經濟出路

2024/8/27 15:25（8/27 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
海洋委員會海洋保育署27日起舉行第23屆APEC企業/私人部門參與海洋環境永續性圓桌會議，海委會主委管碧玲（後排左5）表示，這場會議可謂海洋保育法新時代的起步。（海保署提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年8月27日
海洋委員會海洋保育署27日起舉行第23屆APEC企業/私人部門參與海洋環境永續性圓桌會議，海委會主委管碧玲（後排左5）表示，這場會議可謂海洋保育法新時代的起步。（海保署提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年8月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北27日電）海委會海保署今天舉辦第23屆APEC企業/私人部門參與海洋環境永續性圓桌會議，海委會主委管碧玲表示，這次會議是海洋保育法新時代的起步，期盼找到海洋保育與永續經濟的出路。

響應2024 APEC永續成長促進韌性之年度主題，海洋委員會海洋保育署27日、28日舉行第23屆APEC企業/私人部門參與海洋環境永續性圓桌會議。

管碧玲指出，多年來，舉辦數10場與漁民、原住民進行社會溝通的會議，以及推動行政協調工作，「海洋保育法」終於在7月31日獲總統府公布施行。

她指出，「海洋保育法」的實施，提供了劃設庇護區、公告護區管理措施及禁限制行為等政策執行工具，同時將有效保育措施區域（OECM）納入海洋保護措施，成為國內的新概念作法，今天召開這場會議，可謂為海洋保育法新時代的起步。

其次，她說，這場會議還有一個重要議題，即以海洋科學為基礎的保育措施與社會溝通，因此將以科學制定有效的保育措施，且相關知識必須轉化為大眾能夠理解，並願意為此付出行動；她期望能夠穿透科學研究、保育措施與社會溝通找到解方，藉此促進海洋保育法落實執法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

海保署署長陸曉筠補充，本次會議計有二大主題，包含「海洋保育下的經濟與社會韌性」與「以保護區域為基礎之永續經濟成長」，呼應2024 APEC 海洋與漁業工作小組（OFWG）工作計畫揭示的持續推動海洋保護區（MPA）、OECM，以及以在地連結、創新科技推動永續發展與藍色經濟的目標。

海保署說明，這次圓桌會議採實體及線上會議方式進行，計有加拿大、印尼、美國、汶萊、紐西蘭、馬來西亞、菲律賓、智利、韓國、越南及中華台北等11個經濟體共同與會，期許保育海洋，也能進一步為海洋產業及漁業永續發展帶來契機。（編輯：李亨山）1130827

管碧玲
美機動輔訓團來台授課 管碧玲：應對中國灰色戰略金門快艇案海巡不起訴 管碧玲：盡力避免類案發生
陸曉筠
向海廢宣戰 海委會邀國內外專家研商創新治理策略海保署邀產官學聚高雄 開啟藍碳及海洋保育新篇章
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：