APEC企業圓桌會議在台召開 盼找海保與永續經濟出路

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）海委會海保署今天舉辦第23屆APEC企業/私人部門參與海洋環境永續性圓桌會議，海委會主委管碧玲表示，這次會議是海洋保育法新時代的起步，期盼找到海洋保育與永續經濟的出路。

響應2024 APEC永續成長促進韌性之年度主題，海洋委員會海洋保育署27日、28日舉行第23屆APEC企業/私人部門參與海洋環境永續性圓桌會議。

管碧玲指出，多年來，舉辦數10場與漁民、原住民進行社會溝通的會議，以及推動行政協調工作，「海洋保育法」終於在7月31日獲總統府公布施行。

她指出，「海洋保育法」的實施，提供了劃設庇護區、公告護區管理措施及禁限制行為等政策執行工具，同時將有效保育措施區域（OECM）納入海洋保護措施，成為國內的新概念作法，今天召開這場會議，可謂為海洋保育法新時代的起步。

其次，她說，這場會議還有一個重要議題，即以海洋科學為基礎的保育措施與社會溝通，因此將以科學制定有效的保育措施，且相關知識必須轉化為大眾能夠理解，並願意為此付出行動；她期望能夠穿透科學研究、保育措施與社會溝通找到解方，藉此促進海洋保育法落實執法。

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海保署署長陸曉筠補充，本次會議計有二大主題，包含「海洋保育下的經濟與社會韌性」與「以保護區域為基礎之永續經濟成長」，呼應2024 APEC 海洋與漁業工作小組（OFWG）工作計畫揭示的持續推動海洋保護區（MPA）、OECM，以及以在地連結、創新科技推動永續發展與藍色經濟的目標。

海保署說明，這次圓桌會議採實體及線上會議方式進行，計有加拿大、印尼、美國、汶萊、紐西蘭、馬來西亞、菲律賓、智利、韓國、越南及中華台北等11個經濟體共同與會，期許保育海洋，也能進一步為海洋產業及漁業永續發展帶來契機。（編輯：李亨山）1130827