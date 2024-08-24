觀光署設首個加拿大服務站 力推Bleisure遊台灣

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（中央社記者程愛芬溫哥23日專電）觀光署將在溫哥華設立加拿大第一個服務據點，觀光署代表近日特別探查溫哥華市場，稱加拿大人非常重視工作與休閒的平衡，是觀光署力推商務休閒行程（Bleisure）旅遊模式的重點標的，市場潛力龐大。

半個月前才接任觀光署駐舊金山辦事處主任的李思賢，在副主任洪幸慈陪同下，22日飛抵溫哥華考察，為設立台灣觀光資訊服務處（Taiwan Tourism Information Center, TTIC）一事鋪路。

李思賢對中央社表示，溫哥華有多元化族裔，是加拿大距離亞洲最近的城市，也是經貿科技蓬勃發展的城市，創造了到台灣商務休閒旅遊的良好條件，因此將在溫哥華設立據點，進一步開拓加拿大市場。

現在的旅遊新趨勢是商務休閒行程（Bleisure），這個字是由business和leisure組成，意即在商務旅行中加入個人休閒行程。李思賢說：「加拿大人一向崇尚工作與生活平衡，如今溫哥華已成為全球科技公司競相設立據點的地方，更多科技商務活動和台灣密切交流中，這些人會樂於在公務之外多在台灣停留一些時間。」

她說，長期以來觀光署大力推銷「MICE」會展獎勵旅遊，如今進一步把商務休閒列為推廣重心。「疫情之後，全球都發現台灣是重要的科技寶地，是供應鏈的重要源頭，在數位交流的基礎下，溫哥華進一步與台灣有了更強大的聯繫。」

李思賢表示，為了鼓勵更多外國遊客到台灣旅遊，觀光署加碼推出多項優惠措施，例如很受歡迎的「過境免費半日遊」，不僅有團體安排的行程，還新增了自由行的選項。「95%的加拿大人遊台灣都喜歡自由行，所以我們讓這些旅客免費搭捷運體驗台灣。」

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加拿大人喜歡親近自然的旅遊方式，李思賢說，台灣70%都是綠地，很合加拿大旅客的胃口。「我發現加拿大人對來台灣『運動觀光』很有興趣，很多人喜歡騎單車遊台灣，也有人特地來參加馬拉松。例如台灣唯一金標籤賽事的『萬金石馬拉松』就很受歡迎，雖然此賽事有抽籤限額，但持外國護照者，觀光署可協助安排。」

觀光署數據顯示，去年加拿大旅客到台灣的比率已經恢復至疫情前的9成，2023年到台灣觀光人次為12.6萬，預估2024年加拿大到台灣的人次將成長28.5%，增長比率將高於美國、亞洲等許多國家。（編輯：韋樞）1130824