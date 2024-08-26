耐熱高麗菜添新種 「台中3號」專供做沙拉水餃

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）台中區農改場多年前推出夏天平地也能栽種的耐熱高麗菜「台中2號」，已栽種約300公頃；今天再發布夏天平地可種，適合加工水餃、生菜沙拉用的「台中3號」，擬在彰化技轉。

氣候變遷加劇，農業部各場試所多年來加碼、加速投注於抗逆境品種研發，農業部台中區農改場今天發布高麗菜又有新品種「台中3號」完成育種、問世。

台中區農改場科長吳建銘告訴中央社記者，相對於目前國內夏天的高麗菜仍以在山上栽種為主，夏季已有能在平地栽種的品種「台中2號」，多年前由副場長蕭政弘育成。

台中區農改場副研究員錢昌聖並說，雖然全台高麗菜栽種面積多達8000多公頃，「台中2號」栽種面積仍不大，但也已推廣栽種200、300公頃規模了，是適合熱炒、火鍋食用品種，口感較軟、甜。

他說，現在他育成的「台中3號」則是硬球，適合加工業者製作水餃，或作為生菜沙拉使用，口感比做火鍋、熱炒的品種脆，但不是不好咬斷，且能在加工截切時水份較不流失，而能保住口感、甜度、份量；品種權已取得，接下來會鎖定彰化專供加工業者使用的硬球高麗菜產區，展開技轉推廣活動。

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關於硬球品種的高麗菜栽種現況，錢昌聖說，約占國產高麗菜1/10流量，現況主要是栽種所謂的「228」品種，來源已不可考；而「台中3號」的耐熱性則更好，所以良率也比「228」高，具市場優勢。

錢昌聖補充，「台中3號」為一代雜交種（F1），幼苗定植約65天可採收，其葉球圓球型，球質脆嫩，耐貯運性強，平均球重616公克，且植株具耐熱性及抗黃葉病，適合加工及外銷使用；自民國101年陸續進行耐熱、圓球型高麗菜品種選拔，歷時10年育成。（編輯：陳清芳）1130826