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課審會學生代表遴選 反課綱世代籲尊重多元別用「小屁孩」字眼

2024/8/27 21:44（8/27 22:11 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳至中台北27日電）教育部正在遴選課審會學生代表，「反課綱世代」與部分遴選委員今天發布聲明，呼籲與會者應廣納多元聲音，避免以「小屁孩」等字眼稱呼國中小學生，質疑他們是否有資格勝任遴選委員。

台灣曾發生學生反課綱運動，使立法院要求課審會（高級中等以下學校課程審議會）納入學生代表，108課綱（民國108年正式上路，又稱十二年國教課綱）第一次有學生參與審議。教育部近期針對後續課綱研修作業，遴選新一屆的課審會學生代表，於本月24、25日召開遴選委員會，卻出現爭議。

「反課綱世代運動參與者」今天晚間發布聲明，呼籲日後召開遴選委員會時，應尊重多元聲音落實參與精神。連署者、本屆遴選委員黃彥誠接受中央社電訪表示，會議中有研究所、大學、高中學生，也有國中小學生，會議主席也是由學生擔任，教育部人員僅是從旁協助。

本是學生民主討論的會議，卻出現有年紀較大的與會者，以「小屁孩」、「小孩」等字眼稱呼年紀較小的國中小學生，並質疑他們是否資格擔任遴選委員。

黃彥誠表示，這樣的發言違反了學生參與課綱審議的初衷，目前已有多名遴選委員及當初參與反課綱運動的青年，共同發起連署，希望與會者重視不同群體的意見，避免「幼體化」他人。

聲明指出，課審會的功能是「審議」課綱而非「制訂」課綱，且學生委員的職責是將學生群體的回饋帶入會議，與課審會的其他代表共同討論。學生委員組成越多元，就能帶進更多的觀點。

108課綱審議中，也曾有多個提案來自學生委員，最終獲得多數同意，事實證明學生參與遴選會非但不會對「專業性」造成侵害，反而能讓課綱審議程序有更全面的討論。

聲明指出，聯合國「兒童權利公約」明定保障兒童的「表意權」，即要求各國確保兒童對於影響其本身的事物，能自由表示意見。

聲明強調，任何以年齡、學歷預設某些群體不夠資格擔任遴選委員，或以任何方式排除、干預特定身分別參與遴選會或課審會的權利，都與納入學生代表的精神相違。希望相關會議落實廣納多元聲音的精神，秉持傾聽與對話，進而深化民主審議。（編輯：李亨山）1130827

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