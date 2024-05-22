學團發布108課綱觀察報告 憂雙語政策拔尖不扶弱

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（中央社記者陳至中台北22日電）由學生組成的EdYouth團隊今天公布「2024年108課綱觀察報告」，高中生普遍認為雙語政策是一個「拔尖不扶弱」的政策，建議延緩推動時程。教育部代表回應，將加強弱勢補強措施。

EdYouth前身是108課綱倡議計畫團隊，由一群大學一年級學生和高中學生組成，今年是第3年發布課綱觀察報告。他們於4月10日到29日間透過社群媒體針對高中1年級到大學2年級學生發放問卷，共回收1624份，另進行15場訪談，收集學生的看法。

在雙語政策部分，觀察報告主筆、澎湖縣馬公高中2年級學生鄭雅璟指出，學生對全英語授課的適應度偏低，亟需依照學生的實際需求，推動差異性教學。

調查顯示，超過6成學生「不認同」把英文融入其他學科，可以提升學習英文的動機。報告分析，原因在於各科教師的英文能力，不一定能支撐雙語課程；部分科目專有名詞多，光是中文解釋就有困難，不熟悉的語言更會造成學生吸收困難。

鄭雅璟表示，從調查和訪談中可知，多數學生認為雙語政策的推動過於急促，台灣的環境不如新加坡等國家。雙語政策若罔顧學生能力差異，會使家庭經濟、文化不利者，表現得更為不利。

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觀察報告建議延緩推動時程，落實補強課程，增加教師英語授課的在職培訓和學位進修，並改善相關英語平台（如Cool English）的介面，方便更多學生使用。

今天出席發布會的教育部國民及學前教育署專門委員黃懷瑩表示，雙語政策在不同教育階段有不同的策略，例如國小是重視趣味化、生活化。對於報告中提出落實補強課程，未來會思考從雙語計畫中改善，或是結合現有的補強系統；會將學生團體的建議納入參考。（編輯：李亨山）1130522