女腹痛忍多日才衝急診 竟是卵巢惡性腫瘤

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）卵巢癌罕見但致命，名列女性10大癌症之一，但初期症狀不明顯，1名49歲婦女因腹部脹痛多日，日前受不了衝急診，豈料已是卵巢惡性腫瘤。醫師提醒，若腹脹等不適症狀應當心。

卵巢癌是一種罕見但致命的婦女惡性腫瘤，在女性癌症發生率和死亡率排名第7，根據衛生福利部國民健康署統計，2021年約有1793名婦女被診斷為卵巢癌，其中696人去世。

由於卵巢癌初期症狀不明顯，導致早期診斷困難，若腹脹等不適要注意。馬偕紀念醫院婦產部婦女癌症學科主治醫師林玟瑄近日收治1名49歲婦女，腹部脹痛多日掛急診就醫，電腦斷層顯示多處腹膜腫瘤合併腹水以及肋膜腔積液，腫瘤指數CA-125亦有上升跡象，會診婦產科後，經診斷性腹腔鏡檢查確認病灶來源，病理結果顯示卵巢惡性腫瘤。

林玟瑄今天透過新聞稿說明，傳統治療方式包括腫瘤切除和最大程度的減積手術，術後依據病理分期進行輔助性化學治療，但若病情已屬晚期，或患者合併其他內科疾病，經評估後不適合立即手術，或手術無法完全清除病灶時，會先選擇術前輔助性化學治療，待腫瘤縮小或範圍減少後，再進行手術，術後則繼續完成化學治療並定期追蹤。

以這名個案為例，林玟瑄解釋，進行3個療程的化學治療後，腹腔內腫瘤及腫瘤指數皆進步良多，因此決定與大腸直腸外科合作，進行減積手術並合併腹腔內熱化學療法，患者術後復原良好，並完成剩餘的化學治療療程，目前正接受口服標靶藥物做為維持性治療，無復發跡象。

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林玟瑄提醒，針對腹膜內無法完全清除的微小癌細胞，可能導致日後癌症復發，因此，卵巢癌手術中，醫師會儘量切除所有肉眼可見的腫瘤，之後配合腹腔內熱化學療法，將加熱至攝氏41至43度的高濃度化學藥物注入病人的腹腔內，灌流約60至90分鐘，以求徹底消除病灶。

不過，林玟瑄強調，儘管研究結果支持這種治療方式能夠有效控制癌症並延長患者生命，但腹腔內熱化學療法屬於高難度且高風險手術，需要經驗豐富的醫師與醫療團隊來進行術前評估，多科團隊協作確保手術的效率與安全，且手術必須在設備完善的醫院進行，才能制定完整的治療計畫，並提供術後全方位的照護。（編輯：陳政偉）1131025