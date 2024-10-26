選擇放過自己 27歲乾癬患者成為牙醫勇敢說病況

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）6歲懞懂年紀就發病的乾癬患者小禎（化名），曾是家中不能說的祕密，面對母親自責、愧疚，有次對鏡痛哭驚覺「不能連心都生病」而選擇放過自己，27歲的她已為牙醫，如今已能大聲說病況。

回想母親當時要求她不能說實話，每當同學問起，只能以過敏或被蚊子叮帶過，來自外界壓力反而令小禎更難以承受，尤其個性悲觀的母親屢屢陷入自責、愧疚情緒中，小禎也曾不斷自我羞愧，為什麼兄弟姊妹中只有她生病。

因早期確診並開始接受治療，小禎的病情控制還算穩定，外觀與一般人沒有太大差異，然而上了大學之後，因學業壓力導致病情加劇，臉部偶爾出現病灶，小禎怕同學問，開始學化妝來掩飾，直到一次化妝過程中，她忍不住痛哭，激動對著鏡子喊話：「生理上有病沒關係，不要心理也跟著生病！」在那瞬間，她決定放過自己。

今年27歲的小禎成了牙醫，已執業4年多，打破患者在生活工作上容易受阻迷思。她今天在衛教記者會中分享一路走來點滴，不再遮掩病灶，前幾年更拍影片談乾癬疾病，希望讓更多人知道「乾癬並不會傳染」，盼外界用溫柔包容。

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乾癬是一種自體免疫疾病，與免疫功能失調有關。台北林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠說明，除了皮膚、關節、指甲等處會出現紅斑、脫屑等病灶外，長期全身性發炎也會影響其他身體器官，具三高等多種共病症。

黃毓惠指出，除傳統治療外，近年來出現生物製劑並納健保給付，緩解不少中重症患者病況，近期也出現新的口服小分子藥物、療效甚佳，讓害怕打針的患者在治療上多一個選擇。（編輯：陳政偉）1131026