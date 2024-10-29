進口調味醬料、蔬果檢出農藥殘留違規 遭邊境攔截

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北29日電）食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，有多名業者從不同國家進口的調味醬料、蔬果被檢出殘留農藥違規，包括不得檢出的賽派芬、致癌物環氧乙烷等，全數依規定退運或銷毀。

在衛生福利部食品藥物管理署今天例行公布最新邊境檢驗不合格名單中，共有8項檢驗不合格產品，如泰國華南菜、越南什錦水果等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

引進米其林餐廳RAW、Nagi凪拉麵等知名品牌的香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司，這次又上榜。此前已有調味料、風味鹽、蜂蜜燻辣醬等違規紀錄。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，這名業者從美國進口調味料、西南風味粉，均被檢出殘留農藥環氧乙烷，各21.9ppm、13.9ppm，違反不得檢出規定，共2批、133.1公斤依規定退運或銷毀，針對業者將維持逐批查驗。

根據食藥署統計，民國113年4月21日至10月21日期間，不同業者從美國進口調味醬料共報驗334批，其中22批不合格、占6.6%，多數為檢出殘留農藥環氧乙烷違規，因情節嚴重，整體將逐批查驗至明年2月11日止。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另1家億瓏貿易股份有限公司從印尼進口的白胡椒粉，則是檢出農藥賽速安0.06ppm、芬普尼0.003ppm超標，共1批、306公斤依規定退運或銷毀。林金富表示，這名業者將從一般抽驗調整為加強抽批。

此外，慕果生鮮水菓行從日本北海道進口的鮮蜜瓜，被檢出殘留農藥賽派芬0.01ppm，依農藥殘留容許量標準為不得檢出，共1批、64公斤依規定退運或銷毀。林金富表示，將對這名業者由一般抽批調整為加強抽批。（編輯：陳政偉）1131029