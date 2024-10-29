颱風康芮略增強 暴風圈有擴大趨勢31日籠罩全台

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（中央社記者余曉涵台北29日電）颱風康芮逼近，交通部中央氣象署今天表示，康芮過去3小時略微增強，由於環境適合發展，強度還會持續增強，暴風圈也可能擴大，預計持續朝西北前進，31日暴風圈將籠罩全台。

根據氣象署觀測，颱風康芮今天晚間8時的中心位置在北緯18.4度，東經126.1度，即在鵝鑾鼻的東南東方約670公里之處，以每小時12轉16公里速度，向西北西轉西北進行。近中心最大風速為每秒45公尺，相當於14級風；瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風。

氣象署指出，根據最新資料，康芮過去3小時強度略微增強，目前中心在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北西轉西北移動，對巴士海峽及台灣東南部海面將構成威脅，未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢。

氣象署科長林伯東在颱風記者會中表示，康芮過去6小時快速增強，目前近中心最大風速每秒為45公尺，由於環境適合康芮發展，預估康芮還有持續增強、暴風圈擴大的趨勢。

林伯東說，康芮將持續朝西北前進，預計明天就會接近台灣東南部近海，31日逐漸通過台灣地區，暴風圈將籠罩全台，11月1日白天逐漸遠離，強度減弱，對台灣影響才會減少。

林伯東表示，今天晚上受到東北季風影響，蘭嶼、綠島、恆春半島易有10至11級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區及澎湖易有9至10級強陣風，馬祖也有8至9級強陣風，明天蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，台南以北沿海空曠地區及恆春半島、馬祖有9至10級強陣風。

雨勢方面，林伯東說，今天晚上受到東北季風影響，基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，預計東北部降雨會持續，明天隨著康芮接近，白天東半部有局部大雨，明天晚上到31日東半部有局部豪雨，北部東南部也有局部大雨發生機率。（編輯：管中維）1131029