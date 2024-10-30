強颱康芮來勢洶洶 氣象署追風計畫助預測分析

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（中央社記者張雄風台北30日電）颱風康芮對台構成威脅，氣象署今天啟動「追風計畫」，在暴風圈範圍1萬3000公尺高空投落探空儀，協助預測颱風路徑及分析其周圍結構，如暴風半徑及雨帶等，並將資料分享各國。

中央氣象署今天發布新聞稿表示，因應第21號颱風康芮對台灣構成威脅，已於今天完成飛機投落送觀測，清晨5時由台中清泉崗機場起飛，進行約5小時的觀測。

氣象署說明，「颱風飛機投落送觀測」，或稱為「追風計畫」，為應用飛機於颱風作業性觀測，自2003年起進行迄今已完成87次飛行觀測。此次任務由中央氣象署、台灣大學理學院颱風研究中心及漢翔航空工業股份有限公司共同執行。

氣象署表示，康芮有直接侵襲台灣的趨勢，由於海面上氣象觀測十分稀少，且各數值模式對此颱風預測路徑仍顯示相當的不確定性，因此進行颱風飛機投落送觀測，以取得關鍵的資料做為颱風預報及警報作業運用。

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本次執行觀測的飛機爬升至約1萬3000公尺的高空，針對環繞康芮颱風的七級風暴風範圍（約320公里）與其移動路徑上的重點區域執行觀測，所獲得投落送資料即時透過衛星通訊傳回氣象署、匯入預報作業系統。

氣象署指出，追風計畫除了提供即時的颱風現況以供分析研判外，可饋入氣象署數值預報模式對颱風進行預報，並傳輸提供世界各國氣象作業中心應用，有效協助各國氣象人員進行颱風暴風半徑與強度估計；供氣象署及世界各國數值天氣模式運用，透過超級電腦演算，以改善颱風路徑與結構預報。（編輯：陳清芳）1131030