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結核病成全球頭號傳染病殺手 國內疫情穩定控制

2024/10/30 15:19
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（中央社記者曾以寧台北30日電）世界衛生組織指出，結核病在2023年成為傳染性疾病相關死亡案例中主因。疾管署發言人羅一鈞今天分析，推測是因COVID-19疫情期間各地醫療量能受影響，但國內結核病仍穩定控制中。

根據世界衛生組織（WHO）今天發布的報告，結核病在2023年取代COVID-19（2019冠狀病毒疾病）成為傳染性疾病相關死亡案例中的首要原因，突顯全球在根除結核病上面臨的挑戰。

根據WHO，去年約有820萬人被新診斷為結核病患者，這意味他們能夠獲得適當治療，這是自WHO於1995年開始全球結核病監測以來的最高紀錄，高於2022年報告的750萬人。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞指出，推測是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，大量封城跟衛生體系崩壞狀況，導致原來在追蹤的結核病患無法獲得妥善治療與追蹤。且COVID-19疫情期間，醫療系統也無法繼續支持結核病篩檢，許多資源不足國家的結核病篩檢率大幅下降，因此導致全球結核病失控。

對於國內情況，羅一鈞說，台灣較無經歷這些COVID-19期間的特殊現象，雖然疫情升溫期間，有些民眾因不敢就醫而減少篩檢，但是受影響時間並不長，僅在2021、2022年有看到篩檢量短暫下降，去年就已明顯回升，因此國內結核病疫情仍持續在穩定控制上，並沒有明顯受到影響甚至失控的狀況。

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「2030消除結核」目標為每10萬人口要小於10案，羅一鈞指出，目前國內為每10萬人口28.2人，還有一段距離，因此須要擴大找出潛伏結核感染者，因此針對機構住民、免疫低下族群、偏鄉等高風險族群，都會再持續擴大篩檢，希望早期找出更多潛伏感染者、納入治療體系，避免成為發病個案與後續傳播。

是否預期國內疫情受國際影響，羅一鈞說，目前外籍人士僅占全國結核病確診個案約10%，每年約700餘例，因此認為仍以控制本土疫情為優先；但因鄰近國家結核病有多重抗藥性的比例，遠高於台灣，因此也會密切注意，如移工入境跟定期健康檢查，在結核病篩檢上，都不會放鬆。（編輯：陳政偉）1131030

羅一鈞
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