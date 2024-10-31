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颱風康芮中心距台僅百公里 暴風圈籠罩本島及澎湖

2024/10/31 10:49（10/31 11:26 更新）
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圖為31日上午11時10分雷達合成回波圖。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北31日電）根據氣象署今天上午10時颱風警報單，強颱康芮中心距鵝鑾鼻東北東方約100公里處，暴風圈已經籠罩本島及澎湖；全台及各離島、台灣附近各海面皆為警報範圍。

中央氣象署持續發布強颱康芮海上陸上颱風警報，今天上午10時，康芮中心位置約在鵝鑾鼻的東北東方約100公里處，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。

氣象署表示，目前暴風圈正籠罩台灣本島及澎湖，對台灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅，各地風雨持續增強。陸上警戒區為台灣各地區及澎湖、金門、馬祖；海上警戒區為台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面。

氣象署表示，隨著颱風接近，花蓮縣地區及宜蘭縣、台中市山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣、台東縣、台北市地區及新北市山區、新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、桃園市、基隆市地區、恆春半島、蘭嶼、綠島及苗栗縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，新竹及嘉義以南地區有局部大雨發生的機率。

另外，台東、花蓮地區及澎湖將有14級以上強陣風，新北至高雄地區、宜蘭及屏東沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有11級以上強陣風，基隆、台北、南投、嘉義市、金門有9至10級強陣風。（編輯：李錫璋）1131031

中央氣象署31日上午10時15分發布颱風警報第14-2報。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
中央氣象署31日上午10時15分發布颱風警報第14-2報。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
#中央氣象署
#康芮
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