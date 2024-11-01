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颱風康芮農損首報951萬元 其中高雄281萬最多

2024/11/1 13:39
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（中央社記者吳欣紜台北1日電）農業部今天公布颱風康芮侵襲後農業災情首報，截至上午11時，農業產物及民間設施估計損失新台幣951萬元，其中以高雄市損失281萬元最多，農作物以食用玉米損失215萬元為主。

根據農業部農糧署彙整各縣市政府查報資料，各縣市以高雄損失281萬元（占30％）最多，其次為雲林縣損失200萬元（占21％）、南投縣損失199萬元（占21％）、台南市損失97萬元（占10％）及嘉義縣損失89萬元（占9％）較嚴重。

受損作物部分，主要為食用玉米，被害面積56公頃，損害程度27％，換算無收穫面積15公頃，損失金額215萬元；其次為食用番茄、洋香瓜、柿及二期水稻等。

民間設施方面，農業設施估計損失金額38萬元，主要是隧道式設施、塑膠布溫網室受損；災情報告資料持續彙整更新。（編輯：李明宗）1131101

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