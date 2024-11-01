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航班恢復中 桃機2時段入出境高峰、強化疏運量能

2024/11/1 14:19
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（中央社記者葉臻桃園機場1日電）颱風康芮遠離，桃園機場公司今天說，航班逐步恢復，將首度有5架A380客機同時疏運，中午12時至下午4時、晚間8時至11時將為旅客入出境高峰，已協調相關量能因應。

桃園國際機場股份有限公司今天向媒體表示，隨著康芮颱風遠離，航班逐步恢復運作，桃園機場今天預報675架次航班起降，仍有50班客機因天候及航機調度因素取消。

機場公司說，由於昨天改降其他機場的航班將陸續返回桃園機場，預估中午12時至下午4時、晚上8時至11時將為旅客入出境高峰，除全力協調航空、地勤公司安排機坪及報到櫃台外，也要求航廈設施、聯外交通、商業餐飲業者提高服務量作為因應。

機場公司說，上午12時至下午4時，預計有167架次起降，佔全天航班量的4分之1；而韓亞航空、阿聯酋航空於原有班表外，今天再加派A380客機疏運，將是桃園機場首度有5架A380客機同時出現。

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機場公司說，昨天一度因颱風風速過大，導致地勤無法運送行李，有即時告知、協助旅客；針對深夜抵達航班的旅客，也預先調度桃園市、松山機場排班計程車支援，統計凌晨0時到4時間出車1089輛趟次，為平日的280%。

機場公司提醒，因颱風後航班陸續恢復，預估明後天仍有航班異動或取消情形，敬請旅客務必注意航空公司的異動通知，或及早查詢各航空公司網站、APP等航班資訊。（編輯：張銘坤）1131101

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