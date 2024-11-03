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嘉義心香百里特檜車啟航 車廂融入媽祖進香文化

2024/11/3 12:29
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（中央社記者姜宜菁嘉義市3日電）檜來嘉驛-檜木列車每週末往返嘉義車站與北門車站，天后宮將媽祖宗教文化融入車廂內，今天心香百里特檜車啟航，藉此讓更多人看到、理解台灣媽祖信仰與進香傳統文化。

心香百里特檜車今天啟航，天后宮董事長王文良、總統府資政張博雅、林鐵及文資處副處長周恆凱等人參與，一行人搭上火車從北門車站出發。

王文良表示，嘉義市天后宮位於北門駅旁，與檜意森活村及阿里山林業鐵路嘉義車庫園區毗鄰，因早期地緣信徒多有從事與林業相關，所以嘉義天后宮玉三媽也有「阿里山下的天后」美稱。

王文良指出，心香百里特檜車主要保有原檜木列車特色，以傳統美學與當代美感為導向，更將每年進香活動「行百里心香路」徒步進香形象融入列車，也藉此讓台灣媽祖信仰與進香傳統文化，被更多海內外旅人遊客看見並理解。

周恆凱說，心香百里特檜車以傳統花磚圖飾，4節車廂設定為4種主題，並延伸4種不同祝福意涵，為尊重台灣多元文化信仰，特意留白1列車廂，以原本車廂的車廂為主，供需要的乘客搭乘。

車廂窗戶邊黏貼著媽祖娘娘與千里眼、順風耳打卡小物；車廂座椅上，有紅黃兩色抱枕，並有3個主題元素陳列，分別為八仙彩、涼傘、日月扇。

車廂牆面雙邊飾版做出曲線，中間呈現花瓶樣，表現出歡迎動態感，並有搭乘「瓶安」寓意在其中，在車廂門上玻璃有著玉三媽側面剪影，彷彿默默守護來往旅客遊人平安。（編輯：陳仁華）1131103

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