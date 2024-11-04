司馬庫斯150人風災受困 直升機載送物資進部落
2024/11/4 08:43（11/4 09:26 更新）
（中央社記者魯鋼駿新竹縣4日電）颱風康芮導致竹縣尖石鄉司馬庫斯部落聯絡道中斷，150名部落族人受困，縣府昨天申請直升機運送物資卻因大霧必須折返，今天上午再次起飛，順利將糧食、藥品運進部落。
新竹縣政府消防局透過文字表示，昨天接獲尖石鄉公所通報，在司馬庫斯部落聯絡道因颱風康芮造成落石崩塌，人、車無法通行，需申請直升機載送物資前往司馬庫斯部落。
竹縣消防局表示，昨天中午縣府人員先將物資由尖石鄉公所運送至竹東鎮中油探鑽處，下午1時許直升機搭載物資起飛，卻因山區濃霧必須折返，改於今天上午再次空運物資。
竹縣消防局表示，今天上午在新竹後備指揮部暨竹東尖石輔導中心、新竹縣府等單位投入工作，直升機順利將糧食、藥品等總重1.2公噸物資運送至司馬庫斯。（編輯：方沛清）1131104
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