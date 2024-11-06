中等學校田徑賽開幕 近2000選手南投爭高下

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（中央社記者鄭維真南投6日電）全國中等學校田徑錦標賽睽違14年今年回到南投舉辦，即日起至9日在南投縣立體育場登場，來自全國271所學校、1904名選手，以及日本等5國選手參賽，場面盛大。

113年全國中等學校田徑錦標賽開幕典禮，大會主席、縣長許淑華感謝中華民國田徑協會理事長葉政彥帶領協會幹部及志工用心籌辦，打造優質賽事，期許所有參賽者超越自我、追求卓越，歡迎國內外選手比賽之餘到南投各地觀光，品嘗在地特色小吃。

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許淑華表示，南投在各項田徑項目一向表現不俗，尤其是撐竿跳高、跳遠在國內成績優異，為重點發展項目。回顧南投縣在體育領域卓越表現，曾培育出包括跳遠名將乃慧芳、文華佑，撐竿跳高張可欣、官美璉、劉俊偉等傑出運動員。

教育處運動發展科表示，睽違14年，全國中等學校田徑錦標賽今起一連4天再度在南投縣立體育場登場。全國22縣市的271所學校、1904名選手參賽。同時為提升國內選手實力，邀請日本、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡和孟加拉等5國的80名選手及隊職員共同參與，場面盛大。（編輯：孫承武）1131106