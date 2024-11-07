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東北季風加颱風外圍雲系 晚間起北部東部防豪大雨

2024/11/7 08:04（11/7 08:30 更新）
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圖為台北市信義區街頭民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社台北7日電）中央氣象署指出，今天持續受東北季風影響，桃園以北及宜蘭、花蓮有局部短暫雨，新竹、苗栗及台東也有零星降雨，其他地區及澎金馬則為多雲到晴。

氣象署表示，午後中南部山區有零星短暫陣雨，晚上之後颱風外圍雲系移入，迎風面北部及東半部降雨增多，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區容易出現局部大雨，東北部地區更有局部豪雨發生的機率，請多留意，中南部山區降雨機率也會提高一些。

氣象署觀測，清晨各地低溫約攝氏18至21度，白天北部、東半部及澎湖、金門、馬祖高溫約22至25度，整天偏涼，中南部可來到28至30度，日夜溫差大，請多留意。

氣象署說，東北風明顯偏強，恆春半島、綠島、蘭嶼及澎湖易有11級左右強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區及金門、馬祖有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南、東半部沿海空曠地區及北部地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，浪高可達3至6米；此外，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、綠島、蘭嶼有長浪發生的機率，海邊作業或活動請注意安全。

位於呂宋島東北方海面的中度颱風「銀杏」，未來以西北西轉偏西的方向，沿著巴士海峽南側進入南海，直接影響台灣的機率不高，路徑仍有不確定性，請留意最新氣象資訊。（編輯：方沛清）1131107

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