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劉世芳：台馬互惠自動通關即日起生效

2024/11/7 21:00（11/8 09:28 更新）
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（中央社記者黃麗芸台北7日電）馬來西亞今年6月已開放台人使用馬國自動查驗通關系統，內政部長劉世芳今天表示，為表達互惠，台灣自即日起開放馬國人民使用e-Gate，為第7個與台灣完成互惠使用國家。

移民署今晚發布新聞稿表示，由於馬來西亞已於6月1日先開放台灣人民使用馬國自動查驗通關系統（Autogate），劉世芳今天在「外國移民官標竿學習計畫」結訓典禮時宣布，為表達互惠，台灣自11月7日起，開放馬國人民使用台灣自動查驗通關系統（e-Gate）。

同時，馬來西亞是繼美國、韓國、澳洲、義大利、德國及新加坡之後，第7個與台灣完成互惠使用自動查驗通關系統的國家。

移民署說，來台的馬國旅客即日起，只要持馬國6個月以上效期的晶片護照、年滿12歲及身高140公分以上，且在台灣無違反法令的紀錄，即可免費事先註冊使用台灣e-Gate入出境。

另外，台灣旅客前往馬來西亞者，凡持用6個月以上效期晶片護照，且身高120公分以上的國人，在抵達馬來西亞前3天內上網填寫馬國電子入境卡，無須事先註冊，即可免費使用馬國Autogate入出境馬來西亞。

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移民署提到，11月舉辦為期1週的「外國移民官標竿學習計畫」，此計畫聚集來自12國、共19名外國移民官，藉由課程講授及實地參訪，分享移民執法經驗，並建立交流合作平台，參與國家除了有新南向重點國家，也有來自美洲、太平洋島國、非洲等官員參與。

移民署說，此活動自民國106年舉辦第1屆，只有4國7人參加，到今年是第5屆，顯見此活動成效。（編輯：張銘坤）1131107

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