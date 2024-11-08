3成長者獨居或老老照顧 九澤籲問候「呷飽未」關懷

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（中央社記者曾以寧台北8日電）伊甸基金會進行老人生活現況調查發現，獨居及老老照顧比率逐年攀升，達近3成。「九澤CP」陳零九、邱鋒澤擔任公益大使，呼籲大眾用日常問候「呷飽未？」關懷長者。

今年84歲的「小太陽」阿嬤，在先生去世後1人獨居，逐漸開始有健忘、說話重複狀況，兒女決定接她到台北同住，並加入日照中心，參加藝術及音樂輔療等各式課程。阿嬤不僅變得笑口常開、身體狀況好轉，失能失智等級更從3級降為2級，今天還在記者會現場與陳零九一起做出香氣四溢的番茄炒蛋。

首次擔任伊甸基金會公益大使，陳零九分享，因為兒時爸媽忙於工作，自己幾乎是阿嬤一手帶大，雖然仍會不時打電話關心問候，但終究無法常陪在家人身邊，因此對獨老議題很有感。

邱鋒澤說，這次與長輩一起出遊及拍攝公益影片，發現其實只要給予關心和陪伴，長輩的開心是肉眼可見的。

伊甸基金會副執行長林文賓在「你好，呷飽未？陪伴孤獨老人期待明天來敲門」記者會致詞表示，基金會調查發現，獨居及老老照顧比率已達近3成，在高齡寡居的時代，獨老將成為每個人的課題。衛生福利部調查發現，全台灣有1/6長者陷憂鬱，顯示長輩心理健康應受重視。

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伊甸基金會在旗下全台老人日間照顧中心、社區據點所服務的長者，進行生活現況調查，共回收193份問卷。結果發現，有超過7成的長者在沒到中心或據點活動時，會覺得「好無聊」；在中心裡最喜歡做的事情，以「運動」及「吃飯」奪下前2名，顯示基本需求的滿足、身體機能的維持，是長者最有感的服務。

對於「現在生活的滿意度」，林文賓說，調查中，有超過9成長輩覺得滿意，並僅不到1成在過去1個月曾感憂鬱，顯示日照及據點的「陪伴」對老後生活的重要。因此基金會以「你好，呷飽未？」為今年老人照顧服務計畫主題，盼透過日常簡單的問候與多元服務，照顧長者身心健康。（編輯：管中維）1131108