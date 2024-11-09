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全國青年諮詢組織交流會 聚焦就業、婚育議題

2024/11/9 19:12（11/9 19:26 更新）
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113年度全國青年諮詢組織交流會9日在宜蘭傳統藝術中心舉行，共有17個縣市青年委員、14個地方青年事務單位代表參與，共同針對年輕世代關注議題分組討論，並鼓勵青年參與公共事務。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 113年11月9日
113年度全國青年諮詢組織交流會9日在宜蘭傳統藝術中心舉行，共有17個縣市青年委員、14個地方青年事務單位代表參與，共同針對年輕世代關注議題分組討論，並鼓勵青年參與公共事務。（教育部提供）中央社記者陳至中傳真 113年11月9日
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（中央社記者陳至中台北9日電）教育部今、明2天在宜蘭縣舉辦全國青年諮詢組織交流會，各縣市上百名青年參與，聚焦就業、婚育等議題，收集的建議彙整後，將作為政府施政參考。

教育部今天發布新聞稿，今年度「全國青年諮詢組織交流會」在宜蘭的傳統藝術中心舉行，共有17個縣市青年委員、14個地方青年事務單位代表參與。這項活動主要是邀集全國各地青年諮詢委員，針對年輕世代關注的議題分組討論，並鼓勵青年參與公共事務。

為了避免討論過於發散，今年度的討論聚焦幾項議題，包括「如何減輕育兒及托育負擔」、「如何強化青年就業能力及降低學用落差」等，另外也包括國際化人才培育、多元弱勢照顧、文化平權、公共參與權等，都是切合時下青年關注的議題，藉由分組討論方式，凝聚青年們的共識。

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除了討論議題，各縣市青年組織也分享彼此的運作模式和特色，例如台南市有「共識咖啡館」，由青年代表和市府局處協作，討論政策要如何優化。全國人數最多的台中市青年事務委員會，有100名委員定期針對台中社福文教、就業經濟及都市發展等，提出可行解方。

教育部青年發展署長陳雪玉表示，目前全國已有21個縣市設立青年諮詢組織，期許透過整合地方政府資源，共同深化青年參與公共事務，一同為公共議題發聲。（編輯：張雅淨）1131109

陳雪玉
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