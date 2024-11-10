高鐵南延方案 陳其邁：與中央密切協商

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高鐵南延屏東方案未定，高雄市長陳其邁今天表示，任何方案都希望技術可行且衝擊最小，盼凝聚更多共識，來選擇最好的方案，市府會跟中央密切協商。

高鐵延屏東路線究竟是採左營案還是高雄案，交通部定調年底前宣布。鐵道局也將在月底前，到高雄舉辦高鐵延屏東路線方案說明會，解答左營案面臨的實務困難，與高雄案民眾擔心道路開挖及交通不便問題。

對此，陳其邁今天出席「城市嶼浪」市集嘉年華時接受媒體聯訪表示，任何方案都希望要技術可行，且必須衝擊最小，當然也必須結合整個城市發展規劃，並凝聚更多共識，以選擇最好方案。

陳其邁表示，因為過去鐵路地下化要挖，縫縫補補又20年的時間，所以對過去在鐵路地下化過程，周遭三民區、鳳山區等區域，受到的影響非常大。

陳其邁說，希望這次不管選擇哪個方案，都能把衝擊減到最小，民眾的損失及不便也降到最小、最低，這部分市府還會跟中央密切協商。

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有媒體追問，若定案，預計何時動工？陳其邁說，原來左營案也在走程序，但進度非常緩慢，如選擇不同方案，例如高雄案，環評要重頭再做，還會再有一段時間才能有更完整的程序，相關評估可能也會在定案後陸續展開，因此現在談動工時間還有點早。

陳其邁並表示，高雄還要配合捷運路網興建，如黃線及紅線的路竹延伸線、林園延伸線等，另外還有國道七號，或高屏第二快速道路跟楠梓交流道到左營的引道工程等，以改善城市之間的交通瓶頸。（編輯：李淑華）1131110