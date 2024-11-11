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北榮：化膿性肝膿瘍不只肝有問題 還要檢查大腸

2024/11/11 14:24
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（中央社記者曾以寧台北11日電）克雷伯氏肺炎桿菌可能造成化膿性肝膿瘍，北榮統計112名此類患者資料發現，有近半數有大腸息肉或癌病變，呼籲患者須做大腸鏡檢查，並在今年美國感染症醫學會年會發表此研究。

6旬女性因持續發燒以及食慾不振，經電腦斷層檢查診斷出肝膿瘍，細菌培養發現是「克雷伯氏肺炎桿菌」造成，經轉診至台北榮總治療，病況順利改善。醫生並建議她進行大腸鏡檢查，竟檢查出早期大腸癌，幸在轉介至大腸外科順利完成手術。

台北榮總感染科主任林邑璁今天透過新聞稿指出，像這名女患者的狀況，並不罕見。北榮過去13年共有112名化膿性肝膿瘍患者接受完整大腸鏡檢查，其中有45人（40.2%）發現有大腸腺瘤性息肉、12人（10.7%）發現有大腸癌；顯示得到克雷伯氏肺炎桿菌引起的化膿性肝膿瘍的病人，很高的比例帶有大腸的病變。

林邑璁說明，西方國家的肝膿瘍多是由於膽道病變所引起，但東亞國家盛行具有高毒性的克雷伯氏肺炎桿菌造成的肝膿瘍，後者在台灣也相當常見。目前認為，疾病發生的原因是在腸道移生的克雷伯氏肺炎桿菌，移至肝臟造成化膿性病變，造成許多不具有肝膽病變的人得到肝膿瘍。

至於此病和大腸癌或腺瘤性息肉有高度關聯的原因，林邑璁推測，可能是肝膿瘍的病人腸道中可能潛在有異常，才會使得腸道移生的細菌移行至肝臟，故在感染急性期治療病況穩定後，會將每位化膿性肝膿瘍的病人轉診給腸胃科醫師進行大腸鏡的檢查，查看是否有大腸黏膜的病灶。

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林邑璁說，大腸內的腺瘤性息肉是癌前病變，如果未及時切除，有可能轉化為大腸癌。其中年紀超過50歲以上為發現有大腸腺瘤性息肉或大腸癌的唯一獨立危險因子。

林邑璁指出，北榮近年肝膿瘍病人接受大腸鏡檢查的比例越來越高，2023年已達到7成；提醒感染化膿性高膿瘍的病人，特別是年齡大者，務必接受大腸鏡檢查，希望藉此早期發現癌症並治療，或是及時切除會轉化成癌症的大腸腺瘤性息肉。（編輯：李亨山）1131111

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