教廷教長參觀台灣AI藝展 虛擬穿梭萬華廟宇

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（中央社記者黃雅詩羅馬12日專電）為響應教宗方濟各高度重視人工智慧（AI）議題，駐教廷大使館特別舉辦AI主題藝術展。教廷文化教育部長梅東薩親自出席開幕式，戴上VR頭顯，模擬穿梭台北萬華廟宇，讓他大讚台灣藝術創新又有趣。

駐教廷使館與文化部合辦「心信相連」（Interconnected Hearts）當代藝術展，11日舉行開幕典禮，展期至2025年2月14日。

駐教廷大使李世明表示，他很高興此次藝術展活動已被教廷正式列入禧年（Jubilee）文化活動行事曆，這是對台灣和教廷共同價值觀的強力認可，台梵共享價值包括和平、人類兄弟情誼、跨文化對話等。

此次展覽由曾旅居台灣7年的義籍策展人宋思婷（Sita Spada）籌畫，邀集洪譽豪、黃建樺、黃盟欽等3位台灣藝術家，運用AI與數位科技創作14件作品，呈現台梵跨宗教對話等元素，並回應教宗「盼AI成為促進和平途徑」的呼籲。

展覽開幕式吸引120多位教廷政要與友台使節出席，包括教廷文化教育部長梅東薩（José Tolentino de Mendonça）樞機、教宗駐馬爾他騎士團特別代表鐸瑪士（Silvano Maria Tomasi）樞機、教廷宗教對話部副祕鮑霖神父（Paulin Batairwa Kubuya），及烏克蘭、波蘭、巴拉圭、瓜地馬拉、捷克、立陶宛等國駐教廷使節。

梅東薩致詞表示，教宗方濟各（Pope Francis）在今年和平文告與七大工業國集團（G7）集團演說，都以AI為主題，他很感謝台灣使館舉辦這場藝術展向教宗致敬，且台灣總統賴清德也曾宣布，將致力打造台灣為AI智慧島。

梅東薩表示，藝術是人類的獨特象徵，透過AI藝術展，證明AI能幫助人類用藝術表達自我，成為肯定人性、而非削弱人性的工具，正如教宗所強調，AI發展應替弱勢服務，不該成為統治、操控、壓迫的工具。

此次展覽的義籍策展人宋思婷是一位演員，會說流利中文，還曾參與拍攝台灣知名威士忌噶瑪蘭（Kavalan）的廣告。

藝術家黃盟欽目前擔任輔大助理教授，他接受中央社訪問時表示，教宗方濟各談到人工智慧時，曾強調必須「從心開始」，這個概念是他一項主要作品的靈感來源。該作品以千層鏡概念，讓心的符號從不同角度觀看，出現不斷重複效果。

藝術家洪譽豪的作品主要關注城市街區流動映像，他接受中央社訪問表示，他住在台北萬華區龍山寺附近，經常感受當地濃厚宗教氣氛，這次他展出的「阿卡西斷章」，即是選擇萬華清水祖師廟前廣場，與梵蒂岡聖伯多祿廣場做虛擬連結。

洪譽豪表示，他的創作方式是透過3D掃描後加以切片，濃縮文化記憶與時空，再透過AI協作，讓觀眾在約2分鐘的VR（虛擬實境）體驗中，穿梭在台灣廟宇與梵蒂岡教堂廣場之間。

藝術家黃建樺目前旅居倫敦，他接受中央社訪問時表示，他此次主要展出作品之一「萬物由眾」，是AI參與式創作，邀請參與者上傳與台灣和天主教相關元素的照片，例如十字架、籃子、香腸、山豬、天主教聖物等，透過AI把照片轉化成3D模型，再塑造出一個AI所理解的台灣印象。

黃建樺表示，產出作品中台灣形狀是斜橫向，且有些物件未必能被準確辨識，他刻意保留這些元素，藉此提出質問，AI看到的世界可能與人類實際理解不同。例如東海大學路思義教堂的照片，台灣人很容易辨識出來，但AI程式認不出，AI對較少人關注的東西，可能用刻板印象去詮釋，凸顯AI的發展應用是契機也是危機。（編輯：唐佩君）1131112