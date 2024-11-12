廖俊智提乾淨能源不排除核電 環盟批違法失職

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（中央社記者張雄風台北12日電）中研院長廖俊智昨日於立院備詢時表示，沒有放棄任何乾淨能源的本錢，也不排除核電。環盟今天發聲明嚴厲反駁，認為中研院長公然作出違反國家法律規定的發言，是違法失職。

立法院教育及文化委員會昨天邀請中央研究院院長廖俊智列席報告業務概況，並備質詢。廖俊智說，全世界要達成2050淨零碳排的目標都一樣困難，所以台灣沒有放棄任何乾淨能源的本錢，一定要想盡所有辦法、用可以用的技術，也不會排除核電。

為此，台灣環境保護聯盟今天發布聲明，對廖俊智的言論表達難以苟同並深感遺憾。

環盟批評，政府應訂定計畫逐步達成非核家園目標。中研院院長是公職人員，理應遵守國家法令和政策，但廖俊智竟然公然作出違反國家法律規定的發言，主張不應排除核電，實在違法失職。

環盟認為，台灣沒有發展核電的本錢。台灣是地狹人稠的海島，且地震、颱風頻仍，核電災變風險高，萬一產生重大災變，可能讓台灣滅亡；核廢料至今找不到處置場所，發展核電，縱然能安全地沒有意外產生，也會留下更多的毒物讓後代子孫去承受。

環盟說，不應以減碳為由破壞台灣非核共識；全球對減碳的能源政策的共識是加強節約能源和發展再生能源，不是核電。

環盟提到，發展核電也不會帶來低的電價。國際能源總署的數據顯示，目前歐盟核電的發電成本高於太陽光電或風電2倍以上，預估在2050年時更高達4倍以上。（編輯：李亨山）1131112