2050淨零碳排 廖俊智：不能放棄任何減碳機會

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）如何達成2050年淨零碳排受關注，中研院院長廖俊智今天表示，若美國退出巴黎氣候協定，國際要做出相對反應；且台灣不能放棄任何可減碳的機會，包含去碳燃氫、地熱、核電等。

立法院教育及文化委員會今天邀請中央研究院院長廖俊智列席報告業務概況，並備質詢。

針對2050淨零碳排要達標，若排除核能，是否可能；以及川普明年上任美國總統，美國可能再度退出巴黎氣候協定，淨零碳排目標是否受影響；國民黨籍立委洪孟楷、柯志恩、萬美玲等人關注。

廖俊智說，全世界要達成2050淨零碳排的目標都一樣困難，所以台灣沒有放棄任何乾淨能源的本錢，一定要想盡所有辦法、用可以用的技術，也不會排除核電，關於核電的研究，台灣可以做的不是直接SMR（小型模組化核反應爐）或直接核電，而是例如地震的研究，可以很清楚了解台灣地震在哪裡風險性有多高。

廖俊智指出，全世界都非常關注，如果美國再次退出巴黎氣候協定，對2050淨零碳排目標確實造成衝擊，國際上要做出相對反應，全世界所有學、研界、政治人物都非常關心，而且希望在短期間有結果。

關於中火二期擴增燃氣機組，引發仍是火力發電的爭論。廖俊智說，燃氣排碳量確實比燃煤減少很多，因為燃煤的排碳量比燃氣高出約2倍。（編輯：李亨山）1131111