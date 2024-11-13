颱風天兔移動快速估14日上午發海警 15至17日距台灣最近

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）中央氣象署預測，颱風「天兔」明天將移動至巴士海峽，15至17日距離台灣最近，可能明天上午發布海上颱風警報。

氣象署觀測，「天兔」凌晨2時位於鵝鑾鼻東南方1200公里海面上，以每小時27公里速度，快速朝西北西行進。

氣象署預估，「天兔」14日將移動至巴士海峽，巴士海峽風力將逐漸增強到5至6級，最大陣風8級，沿海浪高會逐漸增強到2至2.5公尺；15至17日清晨「天兔」距離台灣最近，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣象署預測，「天兔」接近台灣時，強度可能為中颱或較強的輕颱，可能明天發布海上警報，至於陸上警報仍不確定。

除了「天兔」外，目前海上還有另外2個颱風，氣象署指出，颱風「桔梗」目前在東沙島海面，之後朝廣東及海南島海面前進，強度持續減弱；颱風「萬宜」目前在關島附近海面，距離台灣超過2000公里，未來朝西南西移動，對台灣的天氣暫無影響，後續動向持續觀察中。（編輯：戴光育）1131113