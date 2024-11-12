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颱風天兔估15至16日通過台灣東部海面 北東防大雨

2024/11/12 19:06（11/12 19:25 更新）
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中央氣象署12日表示，颱風天兔最強時間點預計在14日、將達中颱強度，不排除會發布海警。（圖取自國家災害防救科技中心網頁ncdr.nat.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象署今天表示，颱風天兔最強時間點預計在14日、將達中颱強度，不排除會發布海警；15、16日將由台灣東部海面通過，距台最近，北部、東半部及恆春半島要留意有局部大雨發生。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，颱風天兔今天下午在鵝鑾鼻東南方1480公里海面上，持續朝西北西方向移動，預估14日將會抵達巴士海峽附近，依目前資料預測，會在台灣東南部海面北上，15、16日距台最近。

林定宜指出，天兔預估14日強度達中颱，暴風半徑可能達150公里，接著在北轉的過程中，由於環境不適合它發展，將會逐漸減弱；目前仍預估14日有可能發布海上颱風警報，至於是否會發布陸上警報，仍要視後期路徑及颱風強度而定。

其他颱風部分，林定宜說，原颱風銀杏今天下午2時已經減弱為熱帶性低氣壓；桔梗則已逐漸遠離台灣，影響逐漸減輕；萬宜仍在關島東北東方海面、朝菲律賓前進，可能要觀察下週之後對台灣的影響。

至於未來幾天天氣，林定宜指出，這波東北季風影響至明天清晨，白天北台灣就會回溫，高溫可回升到攝氏25至28度，各地低溫約22至24度；明天清晨仍有桔梗外圍水氣及東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花東地區及大台北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生，白天起降雨逐漸減少。

林定宜表示，14日降雨範圍較小，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨。

林定宜提到，15日至17日清晨受到天兔及其外圍環流影響，東部、東南部地區及恆春半島有局部大雨，北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其中16日至17日清晨基隆北海岸、東北部地區及大台北山區也有局部大雨。

林定宜說，下一波東北季風預估17日起逐漸增強，預計將持續影響至19日，這波冷空氣稍強，北台灣都會區夜晚清晨低溫約20度，沿海空曠地區可能再低1、2度；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

林定宜提醒，14日起東半部、西南部沿海、恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島可能有長浪。（編輯：唐聲揚）1131112

中央氣象署12日下午2時預估颱風天兔路徑圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
中央氣象署12日下午2時預估颱風天兔路徑圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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颱風天兔估將達中颱最快14日發海警 15至16日最靠近台灣
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