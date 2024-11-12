颱風天兔Usagi生成 史上第1次11月4颱並存
2024/11/12 08:20（11/12 09:02 更新）
（中央社記者張雄風台北12日電）交通部中央氣象署今天凌晨發布颱風天兔生成訊息，預估將朝菲律賓東方海面移動，也是史上首次11月仍有4颱並存。
中央氣象署今天凌晨2時發布颱風生成訊息，原位於關島西方海面的熱帶性低氣壓，於今天發展為輕度颱風，編號第25號天兔（國際命名：Usagi），預測朝菲律賓東方海面移動。
根據氣象署資料，加上新生成的颱風天兔，目前海面上有4個颱風，包含第22號銀杏、23號桔梗、24號萬宜；前一次同時有4個颱風並存的時間要回溯至1994年10月，分別為颱風泰瑞莎、弗恩、薇爾達、尤瑞；今年是史上首次11月有4颱並存。
氣象署統計，颱風天兔過去曾出現4次，分別在2001、2007、2013及2018年，然而前2次仍然是音譯名稱烏莎吉（Usagi），2013年起台灣颱風命名改為意譯而成為「天兔」。
這4次僅2013年對台灣造成威脅，當年天兔達強颱，雖未登陸，但有發布海上、陸上颱風警報，對東南部降下豪雨，造成部分地區淹水、道路坍方交通中斷。（編輯：戴光育）1131112
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