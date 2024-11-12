本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
廣東珠海昨晚汽車無差別撞人逾10死近百傷 62歲駕駛行凶動機待查
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

颱風天兔估將達中颱最快14日發海警 15至16日最靠近台灣

2024/11/12 11:38（11/12 12:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
颱風天兔預估15日、16日距台灣最近。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
颱風天兔預估15日、16日距台灣最近。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北12日電）氣象署今天凌晨發布颱風天兔生成，史上首次11月有4個颱風並存。預估天兔15日、16日距台最近，強度可能達中颱，不排除14日發布海警，後續是否發布陸警則要視後期路徑而定。

交通部中央氣象署預報員朱美霖上午在天氣記者會中表示，颱風天兔凌晨2時形成，13日、14日逐漸接近菲律賓東方海面，15日、16日距台最近，對台灣天氣影響明顯。

根據氣象署資料，天兔目前距離鵝鑾鼻東南東方約1820公里海面上，持續向西北西進行，中心附近最大風速每秒18公尺，7級風暴風半徑80公里。

朱美霖指出，由於目前環境適合天兔發展，未來強度會逐漸增強，預估將達中颱，7級風暴風半徑約150公里。

朱美霖進一步說明，預測天兔14日清晨會接近巴士海峽及台灣南方海域，接著北轉，15日至16日清晨距台最近，影響明顯；但後續路徑仍有不確定性，可能從台灣東方海面通過，也可能接近台灣南方後再轉向東北方移動，仍有部分預測會持續朝西通過呂宋島進入南海，14日是關鍵時間點。

朱美霖說，若依目前預測路徑，14日不排除會發布海上颱風警報；由於台灣附近的海域大氣環境較差，天兔北上期間可能會有減弱的趨勢；至於是否會發布陸上警報，仍要視颱風強度及路徑而定。

朱美霖指出，隨著天兔接近，迎風面北部地區、花東地區及恆春半島可能會有明顯降雨。

至於在海面上的另外3個颱風，朱美霖說，目前銀杏已經接近中南半島，預估很快就會減弱為熱帶性低氣壓；桔梗今天到明天清晨在台灣西南方海域，外圍雲系會影響北部、東半部易有雨，明天白天之後逐漸遠離，降雨趨緩；萬宜目前接近關島附近，下週需要關注萬宜是否會接近台灣。（編輯：管中維）1131112

#朱美霖
#台灣
#交通部中央氣象署
延伸閱讀
準颱風天兔路徑預測分歧大 15日起水氣增北部東半部防陣雨腸病毒罕見秋冬流行創10年同期新高 可能11月下旬達高峰黑面琵鷺搭颱風特快車 時速85公里飛越台灣海峽司馬庫斯聯絡道風災中斷自搭便橋 族人：像回到30年前
朱美霖
颱風康芮中心接近蘭嶼綠島 估傍晚前登陸花東交界颱風康芮來襲蘭嶼17級陣風破表 平均風每秒59.1公尺破紀錄[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風天兔Usagi生成 史上第1次11月4颱並存
172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：