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準颱風天兔路徑預測分歧大 15日起水氣增北部東半部防陣雨

2024/11/11 11:11（11/11 11:44 更新）
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颱風天兔路徑預測圖。（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）
颱風天兔路徑預測圖。（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象署今天表示，準颱風天兔預估14、15日接近呂宋島，但秋天天氣系統變數多，後期路徑預測分歧大，可能持續西行，或從台灣東部海面轉北上，影響到15至17日台灣降雨區域會不同。

中央氣象署預報員林秉煜今天在天氣記者會中表示，目前關島西南方海面的熱帶性低氣壓，有增強為颱風天兔的趨勢，預估14、15日會接近呂宋島，但後續路徑仍有很大不確定性。

林秉煜說明，秋天北方系統、太平洋高壓等變數較多，各國資料、甚至AI資料也都非常分歧，有部分預測會持續西行進入南海，也有部分在台灣東部海面北轉。

林秉煜說，目前預估本週後半，準颱風天兔外圍雲系可能會對台東、恆春半島造成影響；15至17日各地降雨趨勢變化大，隨著颱風接近過程，會造成降雨區域不同。

林秉煜說明，由於目前颱風銀杏已接近中南半島，可能很快就會減弱成一般熱帶性低氣壓，若在銀杏減弱前、天兔能生成，的確還有機會創史上首次11月同時4颱並存紀錄。

林秉煜提到，今天東北季風增強，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東北部山區並有局部較大雨勢；明天至13日清晨除東北風外，還有颱風桔梗外圍雲系水氣影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭可能會豪雨，花蓮山區可能有局部大雨；預估13日白天起至14日降雨漸緩。

溫度部分，今明兩天受東北季風影響，北部、花蓮高溫約攝氏24至27度、低溫約22度；13日東北季風減弱後會回溫。

林秉煜指出，目前預估15、16日水氣再增，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫陣雨；17日又一波東北季風南下，迎風面再轉有雨。（編輯：陳仁華）1131111

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