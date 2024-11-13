民團籲設有薪彈性親職假 勞動部：需審慎衡酌

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（中央社記者郭建伸台北13日電）立法院今天舉行公聽會探討有薪彈性親職假可行性，民團建議應修法、制度性支持女性充分就業，學者認為可以親職保險作為財源。不過勞動部指出，政策影響廣泛且恐造成中小企業人力調度困難，需審慎衡酌。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行「於性別平等工作法育嬰留職停薪制度中，增訂並併行有薪彈性親職假的可行性」公聽會，並邀集產官學界與會。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良指出，全教總13年前就開始對員工實施有薪親職假，且為因應近年國中、國小倍增的暴力偏差事件，有薪親職假應延長到國民教育階段，才能使家長彈性參與學校事務。

托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴指出，台灣25歲到29歲女性勞動參與率高達9成，但進入婚育年齡就會有「婚育離職潮」，主因是現行育嬰假不足以因應在職父母需求，導致就業與托育難以銜接，尤其是女性會被迫退出職場。她呼籲，政府應修法創設有薪彈性親職假，制度性支持女性充分就業。

國家政策研究基金會研究員林昭禎指出，根據媒體調查，員工普遍支持企業提供彈性工時，也是留住人才的最好辦法，但過往實施彈性工時、彈性育嬰留停為何成效差，主因是員工與公司想得不一樣。

林昭禎指出，實施有薪彈性親職假，財源是重點，以瑞典而言，是以親職保險給付一部分財源。她建議，若採取短期的有薪家庭照顧假，財源可透過修正就業保險法，將保險法費率由現行1%增加至2%。

台北大學社工系教授陳芬苓指出，育兒留職停薪應是「長假」模式，建議修改現行的家庭照顧假，增訂有薪的版本、擴大家庭照顧假範圍，並修改就業保險法，由勞保代收親職保險增加給付範圍。

談及併行有薪彈性親職假的可行性，勞動部次長黃玲娜表示，性別平等工作法訂有育嬰留職停薪、調整或減少工時及家庭照顧假等措施，勞動部於今年訂定「彈性育嬰留職停薪試辦原則」，以不少於5天為申請門檻，試辦期間至今年底，盼藉由勞動實務現場運作，作為政策參考。

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談及以小時作為有薪彈性親職假的最小單位，黃玲娜表示，30人以下的微型企業占台灣企業數逾97%，對於事業單位而言，不容易找到替代人力，以小時為單位的有薪親職假，影響層面廣泛需審慎衡酌。

至於有薪彈性親職假申請年齡延長到子女滿8歲的可行性，黃玲娜表示，若與育嬰留停合併計算，受僱者於子女8歲前若多次轉換雇主，如何勾稽與計算等問題尚待克服，且恐造成中小企業人力調度困難。（編輯：蘇龍麒）1131113