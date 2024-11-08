黃玲娜接任勞動部政務次長 全力協助推動勞政

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）勞動部政務次長王安邦9月底因個人生涯規劃卸任，總統府今天公布總統令宣布政務次長一職由由勞動部部長室秘書黃玲娜接任，黃玲娜也表示，會全力協助推動勞工權益政策。

總統府今天公布總統令任命黃玲娜為勞動部政務次長。

黃玲娜工運出身，從輔大法律系畢業後，就投入婦女新知基金會，過去曾任宜蘭勞工處處長，也在前勞動部長許銘春任內時擔任專門委員，現在也是勞動部長何佩珊辦公室的秘書。

黃玲娜今天告訴中央社記者，她接任次長之後會全力協助何佩珊。

她也提到，他過去曾在宜蘭當過勞工處處長等，對於勞動業務有一些了解，後續會跟同仁更深入學習，未來針對勞動部想推動的維護勞工政策的權益也會全力協助。（編輯：林恕暉）1131108