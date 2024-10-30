政院拍板 政府約聘僱月薪應高於最低工資1.1倍

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（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院長卓榮泰今天主持經發會委員會延續會議，以政府作為加薪引擎、薪資透明化，以及中小企業賦能3大方向為主軸，提出8項創新對策力拚提高薪資，包含政府約聘僱月薪應高於最低工資1.1倍、研議修法將薪資揭露門檻，提升至新台幣5萬元。

卓榮泰下午主持行政院經濟發展委員會第二次會議延續會議，聽取國家發展委員會報告「薪資提升及薪資透明化議題」，以及行政院107年時提出的10項薪資對策。

卓榮泰根據過去10項薪資對策，以政府作為加薪引擎、薪資透明化，以及中小企業賦能3大方向為主軸，提出8項創新對策，並強調未來仍可因應各種情勢變化持續增加提出「10+N」對策。

政府作為加薪引擎部分，卓榮泰說，第一政府部門應帶頭，明年起中央政府的約聘、約僱、約用人員，以及勞務承攬進駐政府單位工作服務的基層員工，月薪應高於最低工資1.1倍（約新台幣3萬1449元）；第二，政府部門應定期檢討及提高勞務採購薪資標準，應高於最低工資1.1倍（約3萬1449元）。

第三，卓榮泰說，由金管會修正「證券交易法」，要求上市（櫃）公司要在章程中明定，從年度盈餘提撥一定比率，為基層員工調薪或分配酬勞。

至於薪資透明化部分，他指出，請勞動部研議修正「就業服務法」薪資揭露門檻，提升至5萬元；另外，請金管會研議將一定的薪資門檻，也就是最低工資的1.3倍（約3萬7167元），納入上市、櫃公司申請許可審核，以利提升非主管員工薪資，確保合理薪資條件。

第三，卓榮泰表示，請勞動部與金管會等部會共同研議將相關勞權指標，例如基層員工「薪資平均數」及「薪資中位數」變動比等，於114年納入永續報告書揭露範圍及公司治理評鑑項目；另上市（櫃）公司實收資本額100億元以上者，自民國117年度起申報性別薪資差距，讓加薪狀況、性別平權落實程度更公開透明。

談到中小企業賦能，卓榮泰指出，第一，請經濟部擴大輔導，創造中小微企業獲利及加薪能力，受益對象主要為批發零售業、住宿、餐飲業及製造業，而企業成功提升獲利後，應將為員工加薪或分潤，納入後續政府輔導方案申請的要件之一，其中也包含已修正的「中小企業發展條例」，提高企業幫員工加薪的租稅優惠。

第二，他指出，為鼓勵有獲利的中小企業善盡社會責任，替員工加薪，經濟部將研議新增「鼓勵中小企業為員工加薪信用保證措施」，對員工加薪經金融機構或信保基金核認屬實之中小企業，額外提供3500萬元保證融資額度，保證成數最高9.5成，保證手續費從低以0.1%計收。（編輯：蘇龍麒）1131030