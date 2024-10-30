卓榮泰拍板明年研議修法 育嬰留停津貼擬增為7個月

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（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院長卓榮泰今天主持經發會委員會延續會議，要求明年針對育嬰留停研議修法，讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各1個月津貼，以強化經濟支持及提升男性參與。

卓榮泰下午主持行政院經濟發展委員會第二次會議延續會議，聽取國家發展委員會報告「薪資提升及薪資透明化議題」，以及勞動部報告「雙就業與雙照顧議題－提升婦女、中高齡者及高齡者勞動參與率」。

行政院晚間發布新聞稿指出，卓榮泰會中表示，經濟發展必須普惠大眾，讓民眾都能公平參與、共享成果，而雙就業、雙照顧是其中非常關鍵的策略，政府會持續完善公共支持體系，減少民眾出門上班、回家要「第二輪班」的照顧負擔，讓工作者都能夠平衡工作與家庭責任、照顧不離職，並藉由持續精進職場支持方案，提高婦女、中高齡者及高齡者的勞動參與率，以確保台灣經濟成長動能。

卓榮泰要求請衛福部及教育部積極透過社會投資策略，推動友善托育措施及「長照3.0」，協助減輕家庭育兒、照顧長者的壓力。

針對育嬰留停部分，卓榮泰要求於114年研議修正「就業保險法」、「公教人員保險法」及「軍人保險條例」，讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各1個月津貼，以強化經濟支持及提升男性參與，並請勞動部持續試辦彈性育嬰留職停薪，審慎評估，作為未來政策精進參考使用。

此外，卓榮泰也請勞動部以更積極的誘因，協助婦女、中高齡者及高齡者重返職場，並排除職場障礙，獎勵雇主增加僱用，設定更有企圖心的目標，例如預定114年至117年每年增加3.5萬名婦女重返職場、12萬名中高齡者及高齡者續留或重返職場，持續提高婦女、中高齡者及高齡者的勞動參與率。（編輯：張若瑤）1131030