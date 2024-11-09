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職缺薪資未達5萬禁寫面議 勞動部明年啟動修法
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公務員疑遭職場霸凌輕生 勞動部10天內調查公開

2024/11/9 16:55
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（中央社記者吳欣紜台北9日電）勞動力發展署北基宜花金馬分署4日有公務員在辦公室輕生，外界傳遭職場霸凌，勞動部今天說，為釐清事實真相將邀集外聘專家組成調查小組，10天內完成報告並對外公開。

行政院新莊聯合辦公大樓的勞動力發展署北基宜花金馬分署，4日上午有人員發現有人陳屍辦公室，經了解是勞發署人員輕生，後有網友在網路社群Threads發文指這名公務員生前遭職場霸凌，也陸續有疑似北分署員工出面爆料。

勞動部今天發布新聞稿指出，對於勞動力發展署北基宜花金馬分署發生同仁輕生，並衍生是否為職場霸凌一案，除表示對同仁哀悼及家屬慰問意外，對發生此憾事甚為重視。

勞動部說，為釐清事實真相並務求勿枉勿縱，勞動部長何佩珊已責成政務次長許傳盛擔任行政調查小組召集人，邀集內部單位如政風、法制等單位，並邀請外聘專家及員工代表擔任委員，組成調查小組。

勞動部說，調查小組將以「獨立、客觀及公開」的立場與態度，採循序漸進方式，透過訪談分署不同層級員工、主管、家屬及召開專案會議等，以釐清事實發生真相，並預定在7至10個工作天，完成相關訪談及調查報告，再對外公開調查結果。

勞動部也說，為避免分署同仁因此憾事引起身心傷害，已同步啟動員工協助方案 （EAP），陪伴同仁共度難關。（編輯：李亨山）1131109

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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