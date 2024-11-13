公務員疑遭職場霸凌輕生 勞動部發匿名問卷調查

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）勞動部勞動力發展署北分署員工疑遭職場霸凌輕生，勞動部啟動相關調查，今天也透過匿名問卷進行全體同仁訪查，預定在本週完成調查，並儘速公開調查結果。

勞動力發展署北分署近日遭爆職場霸凌，外界議論不斷，勞動部週一時邀集專家及員工代表等組成調查小組並進行相關人員訪談。

勞動部今天發布新聞稿指出，除了進行同仁訪談外，今天也普發問卷，採匿名方式對北分署全體同仁訪查。

勞動部說，為了避免同仁有所顧慮並確保不受監視，同仁可以用打字方式填寫問卷，藉此鼓勵同仁協助提供事實及意見，調查程序預定最快本週內完成。

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勞動部也提到，勞動部長何佩珊非常感謝各界關心此事件，並隨時掌握相關進度，待調查結果出來後，會儘速對外公布，屆時也會依調查結果，對相關人員作出處置，請大家能耐心等候。

據了解，北分署人事室依調查委員指示，今天上午針對北分署新莊辦公室內的正式公務員及約用人員共發放124份調查問卷，同時也有留置空白問卷在各辦公室，讓有意填寫的承攬人員也可以填寫。（編輯：陳政偉）1131113