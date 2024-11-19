北分署公務員輕生案 勞動部長何佩珊鞠躬致歉、分署長謝宜容降調
2024/11/19 10:05（11/19 10:55 更新）
（中央社記者楊淑閔台北19日電）勞動部長何佩珊今天表示，勞動力發展署北基宜花金馬分署案，分署長謝宜容須負行政責任，調離原機關，降調為非主管職；此外，何佩珊為這起事件鞠躬致歉。
位於行政院新莊聯合辦公大樓的北分署4日有人員發現有人陳屍辦公室，經了解是勞發署公務人員輕生，後有網友在社群網站Threads發文指這名公務員生前遭職場霸凌，也陸續有疑北分署員工出面爆料。
何佩珊上午在勞動部舉行記者會說，她身為部會領導者，有責任找出原因、釐清事實、確定責任後施以獎懲，謝宜容管理方式雖非當事人離世直接原因，仍應負行政責任，且依公務人員考績法議處。
她說，這名公務員選擇離開「是我們疏忽」及勞動部巨大損失。（編輯：李明宗）1131119
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