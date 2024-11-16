區公所課室主管過世 新北：與職場霸凌無關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北16日電）媒體與網路傳出，某區公所課室女主管過世，疑遭職場霸凌。市府今天表示，經內部調查，人事異動為增加歷練，與職場霸凌毫無關係。對死者表示不捨，盼莫以訛傳訛傷害家屬。

媒體今天報導，新北某區公所擔任課室主管的女子，在新莊家中身亡。家屬透露，女子生前曾表示工作壓力大、心情不好等語。

對於這名女主管的過世，臉書Facebook與公務人員職涯有關社群議論，點名新北劣幣驅逐良幣；業務繁重不是逃離主因，霸凌甩鍋才是逼走公務員的原因。

對此，區長今天接受中央社記者電訪表示，單位女主管從市府調來區公所不到1個月，工作環境相當單純，10月1日發現她未參加晨報，立即關懷尋人。

新北市新莊警分局今天表示，女子的母親據報，前往女子住處發現狀況，報請119救護，確認無生命跡象。鑑識小組勘察無可疑侵入打鬥痕跡、無可疑外傷，排除外力介入。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新北市政府某處長接受中央社記者電訪表示，「與職場霸凌毫無關係」，昨天還關懷死者母親，擔心受網路流言影響。經內部調查與訪查調職前的同事、主管，發現死者主動請調區公所，是為增加工作歷練。網路流言，均非事實。（編輯：方沛清）1131116

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。